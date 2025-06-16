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Продаж квартири: як
вивезти кошти за кордон

Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46

Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Продаж квартири з подальшим вивезенням коштів за кордон — складний процес, який потребує правильного підходу. Це не лише про угоду, а й про податки, декларування та дотримання валютного законодавства.

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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 17:46

Статья, чтобы посмеяться? Или "щоб було"?

Какие банковские переводы при текущих ограничениях НБУ?

Что значит пункт 3? Каким волшебным образом деньги окажутся на "иностранном банковском счете"?
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Забули за USDT, найпопулярніший спосіб в Україні))
Kort1X
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 08:22

  Kort1X написав:Забули за USDT, найпопулярніший спосіб в Україні))

Питання не лише в тому, як фізично перемістити суми , а також і як їх потім легально розмістити на рахунки цивілізованого світу . І USDT не факт що вирішує цю проблему.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:39

Ну дуже дивні речі тут написані :)
Схоже, автор статті живе десь на Місяці чи в іншій країні.
По-перше, ПДФО треба сплатити тільки 5%, а не 18, якщо ви в цьому році продаєте тільки одну квартиру, якою володієте до трьох років.
За законом продати квартиру можна тільки за гривні і ніякий валютний рахунок тут не допоможе. Звичайно можна буде щомісяця по 50 тис. грн. (більше не дозволено) міняти і класти на той валютний рахунок. А таку суму можна за один день в закордонному банкоматі без проблем зняти.
Хіба що, зняти всю цю суму, поміняти в обмінках і принести назад в банк. А який в цьому сенс? Простіше вивезти по 10 тис.євро на людину готівкою. Можна за не за один раз. А можна і залишок покласти в банк і витрачати за кордоном з картки українського банку або знімати в банкоматі.
А за рахунки цивілізованого світу можна не переживати - в нашій країні квартири дуже рідко коштують тих грошей, щоб в цивілізованому світі такі суми когось цікавили. А якщо ваша квартира таки коштує, то ви на цьому сайті поради не читаєте :)
І на додаток. Якщо не хочете мати геморой, не подавайте в податкову нашої країни тих декларацій, які не є обов'язковими :)
systemalert
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 00:00

systemalert
Простіше вивезти по 10 тис.євро на людину готівкою. Можна за не за один раз


Зовсім не це основна проблема на серйозних сумах. В центрі Києва є відома обмінка, яка прекрасно перемістить вашу валюту за 1-2% в європейські країни. Ваш кеш буде там. А далі що?
Для покупки тої ж нерухомості вам треба щоб ваші гроші були на рахунку якогось європейського банку, а не в мішку. А банк ваш мішок кешу там не прийме, якщо ви не надасьте документи їх походження.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 00:15

  systemalert написав:Ну дуже дивні речі тут написані :)
Схоже, автор статті живе десь на Місяці чи в іншій країні.
По-перше, ПДФО треба сплатити тільки 5%, а не 18, якщо ви в цьому році продаєте тільки одну квартиру, якою володієте до трьох років.
За законом продати квартиру можна тільки за гривні і ніякий валютний рахунок тут не допоможе. Звичайно можна буде щомісяця по 50 тис. грн. (більше не дозволено) міняти і класти на той валютний рахунок. А таку суму можна за один день в закордонному банкоматі без проблем зняти.
Хіба що, зняти всю цю суму, поміняти в обмінках і принести назад в банк. А який в цьому сенс? Простіше вивезти по 10 тис.євро на людину готівкою. Можна за не за один раз. А можна і залишок покласти в банк і витрачати за кордоном з картки українського банку або знімати в банкоматі.
А за рахунки цивілізованого світу можна не переживати - в нашій країні квартири дуже рідко коштують тих грошей, щоб в цивілізованому світі такі суми когось цікавили. А якщо ваша квартира таки коштує, то ви на цьому сайті поради не читаєте :)
І на додаток. Якщо не хочете мати геморой, не подавайте в податкову нашої країни тих декларацій, які не є обов'язковими :)


Треба якось пердзвонити в банк та запитати, що буде якщо принесу пару евро від продажу квартири в Україні.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 30 чер, 2025 00:17, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 00:16

  Hotab написав:systemalert
Простіше вивезти по 10 тис.євро на людину готівкою. Можна за не за один раз


Зовсім не це основна проблема на серйозних сумах. В центрі Києва є відома обмінка, яка прекрасно перемістить вашу валюту за 1-2% в європейські країни. Ваш кеш буде там. А далі що?
Для покупки тої ж нерухомості вам треба щоб ваші гроші були на рахунку якогось європейського банку, а не в мішку. А банк ваш мішок кешу там не прийме, якщо ви не надасьте документи їх походження.


Що за обмінка ? Як будут виплати за кордоном проводитись :?
Хомякоид
 
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