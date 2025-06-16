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Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 чер, 2025 08:01
galex_184
Гривни поступившие за квартиру переводишь на свою же (есть в приложении) долларовую или еврокарту и путешествуй по свету.
Вам щось відомо про місячні обмеження НБУ щодо онлайн-обміну?
А офлайн ви буде гривні міняти по 100к грн в день з візитом в банк щодня як на роботу.
А потім ви поїдете з валютною картою в світ, а там знову обмеження по сумам оплат. Для звичайних подорожей чи відпочинку вам всіх ліміті вистачить. Але не для покупок наприклад нерухомості там
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Hotab
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:05
Hotab
Якщо ви перекинете гроші чере СВІФТ (коли нарешті дозволять), то цікавіть до них буде ще більша, ніж до привезених готівкою
А про готівку банк максимум спитає, ди ви їх взяли і просто повірить вам на слово. Розтягніть ходіння в банк на пару місяців, якщо сумніваєтесь в діях банку, щоб не носити багато за раз
А спитати можуть пізніше, коли будуте купувати квартиру в тій, іншій, країні. Але, якщо мова йде про одну середньостатистичну київську квартиру, вона не буде коштувати тих грошей, що буде когось цікавити.
В кінці кінців, декларацію заповніть при в'їзді в ту, іншу, країну. В будь якому разі, українська податкова декларація, яку тут радять, їм там до абсолютної лампочки
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systemalert
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:10
Хомякоид
Так у тому і проблема, що основні питання до вас за кордоном почнуться коли ви спробуєте витратити ці гроші з того рахунку, а не тоді, коли вони на нього заходять
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:27
Hotab
50 тис. гривень на місяць доступні на прямий на обмін плюс 200 тис. - через так званий "обмінний" депозит з затримкою в три місяці. Виходить приблизно 6К доларів на місяць.
Приблизно за рік справитесь, якщо, звичайно, мова йде про звичайно квартиру
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:10
systemalert написав:Hotab
50 тис. гривень на місяць доступні на прямий на обмін плюс 200 тис. - через так званий "обмінний" депозит з затримкою в три місяці. Виходить приблизно 6К доларів на місяць.
Приблизно за рік справитесь, якщо, звичайно, мова йде про звичайно квартиру
Це тільки через один банк, відкриєте рахунки в кількох - кратно збільшите швидкість
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:12
systemalert написав:Хомякоид
Так у тому і проблема, що основні питання до вас за кордоном почнуться коли ви спробуєте витратити ці гроші з того рахунку, а не тоді, коли вони на нього заходять
І коли заходять теж. Тут на форумі є цікаві історії, як бідні біженці ніяк не могли в Німеччині запхать в банк нажиті непосильною працею 100к євро
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:28
systemalert написав:
За законом продати квартиру можна тільки за гривні і ніякий валютний рахунок тут не допоможе. Звичайно можна буде щомісяця по 50 тис. грн. (більше не дозволено) міняти і класти на той валютний рахунок. А таку суму можна за один день в закордонному банкоматі без проблем зняти.
Хіба що, зняти всю цю суму, поміняти в обмінках і принести назад в банк.
А хтось продає “за законом” 🤔
Раніше ж у нотаріусів (котрі представники Закону) -- доляри передавали і рахували на машинці.
А в укр.банк ті гроші можна здати, давши договір продажу (копію знімуть).
У західний -- навряд чи... 🤔
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Bobua
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:26
Bobua написав: systemalert написав:
За законом продати квартиру можна тільки за гривні і ніякий валютний рахунок тут не допоможе. Звичайно можна буде щомісяця по 50 тис. грн. (більше не дозволено) міняти і класти на той валютний рахунок. А таку суму можна за один день в закордонному банкоматі без проблем зняти.
Хіба що, зняти всю цю суму, поміняти в обмінках і принести назад в банк.
А хтось продає “за законом”
Раніше ж у нотаріусів (котрі представники Закону) -- доляри передавали і рахували на машинці.
А в укр.банк ті гроші можна здати, давши договір продажу (копію знімуть).
У західний -- навряд чи...
Продають якщо в іпотеку
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:31
Faceless
Носили би вже якось потрохи, щоб не було дуже сильно видно, що вони біженці
100К євро - все таки вже більше ніж середня за Києвом квартира. Можливо, для Німеччини поріг уваги десь 50К. Можливо, завезти треба було з митною декларацією і показати її в банку.
В будь якому разі, джерело найбільшої можливої проблеми - це не банк, а податкова служба цієї країни. А вони як раз в першу чергу слідкують за витратами.
Поради автора статті при цьому не стають менш безглуздими
Якщо маєте таку суму і несете її в банк, значить вам доведеться стати податковим резидентом цієї країни з усіма наслідками. Вивчайте правила поведінки саме в ній, спілкуйтеся з мортгейдж-консультантами, якщо маєте в планах придбання нерухомості. І краще це зробити ще до того, як продали свою нерухомість тут.
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systemalert
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:32
Faceless написав: systemalert написав:Хомякоид
Так у тому і проблема, що основні питання до вас за кордоном почнуться коли ви спробуєте витратити ці гроші з того рахунку, а не тоді, коли вони на нього заходять
І коли заходять теж. Тут на форумі є цікаві історії, як бідні біженці ніяк не могли в Німеччині запхать в банк нажиті непосильною працею 100к євро
Не бачив. А як вони виводили кошти ? Готівкою через кордон чи з укр.банку переказували ?
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Хомякоид
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