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Продаж квартири: як
вивезти кошти за кордон

Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 20:38

Re: Продаж квартири: як вивезти кошти за кордон

Хомякоид написав:
  Faceless написав:
systemalert написав:Хомякоид
Так у тому і проблема, що основні питання до вас за кордоном почнуться коли ви спробуєте витратити ці гроші з того рахунку, а не тоді, коли вони на нього заходять :)
І коли заходять теж. Тут на форумі є цікаві історії, як бідні біженці ніяк не могли в Німеччині запхать в банк нажиті непосильною працею 100к євро


Не бачив. А як вони виводили кошти ? Готівкою через кордон чи з укр.банку переказували ?
Я так розумію готівкою
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 20:52

Bobua
Якщо це еОселя, наприклад, то доведеться за гривні.
Якщо ж все таки вам поталанило і ви маєте валютну готівку, то за те, як їх там приймуть в банку переживайте в останню чергу. Приймуть. Можливо, не з першої спроби :)
Думайте краще про те, що тамошня податкова може колись спитати про їх походження. І тут треба буде знайти рішення, що краще, чи представити цю суму в якості сімейних заощаджень чи задекларувати її як продаж свого житла. Тут краще бути на зв'язку з місцевим акаунтантом, щоб не помилитися.
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 20:57

Хомякоид
СВІФТ зараз в ту сторону заблокований, крім особливих випадків. Переказати точно не вийде. А якби і можна було, питання все одно були б.
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