Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.
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Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:11
Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
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Дивися повний текст
Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:11
А потім Трамп скаже призупинити поставки нам наших же дронів - як з ракетами-перехоплювачами, яки поїхали в Израиль зненацька - тому що їм потрібно більш...
Треба робити все тут - в Україні! США, нажаль, став ненадійним партнером.
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