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Україна і США підписали угоду
про спільне виробництво дронів

Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:11

Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.

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Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
R2
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А потім Трамп скаже призупинити поставки нам наших же дронів - як з ракетами-перехоплювачами, яки поїхали в Израиль зненацька - тому що їм потрібно більш...
Треба робити все тут - в Україні! США, нажаль, став ненадійним партнером.
temple13
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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