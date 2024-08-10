Обсяги грошових переказів в Україну за січень-травень 2025 року скоротилися на 15,4% - до $3,5 млрд. За аналогічний період минулого року було $4,09 млрд переказів.
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Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
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Додано: Суб 05 лип, 2025 17:06
Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
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Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:06
А що ж такий високий ліміт 50000. Давайте вже підключайте ші і в автоматичному режимі всім штрафи щоб взагалі нікого не залишити. Гетманцев щось недопрацьовує
Додано: Суб 05 лип, 2025 17:34
Re: Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
А до чого ліміт для переказів з рахунку якщо мова про зарахування з-за кордону
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