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Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 лип, 2025 00:59
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви плануєте залишатися в Польщі більше 6 місяців, то важливо встигнути зареєструвати свій автомобіль вчасно. Бажано зробити це протягом перших шести місяців з моменту в’їзду в країну.
Дивися повний текст Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова інструкція
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Додано: Чет 10 лип, 2025 00:59
Тобто українські номери поляки забирають собі?
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