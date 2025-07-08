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В Україні удвічі підвищать
мінімальну зарплату для...

В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:48

В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.

Дивися повний текст
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
R2
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Спочатку всим чиновникам,а потім МОЖЕ й будівельникам.А якщо щось залишиться,то ще й військовим підійдуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.

Дивися повний текст
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
Маразм..
1 Мінімальна зараз 8000.
Звідки 6995 ? Що це за цифра?
2 Якщо встановлювати мінімалку для різних галузей....
То які проблеми
Юрособі створити ще одну юрособу, в якій вказати кведи що дозволяють платити мінімальну по Україні
І перевівши всіх кого захочеш - замовляти послуги по прибиранню , проектуванню( це ж не будівництво), доставці(це логістика), ландшафтному дизайну... і так далі.
Висновок - мертвонароджене дитя, якщо ці самі правила не введуть для ВСІЄЇ Держави у ВСІХ галузях.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:09

Re: В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...

budivelnik написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.

Дивися повний текст
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
Маразм..
1 Мінімальна зараз 8000.
Звідки 6995 ? Що це за цифра?....


можливо за вирахуванням податку?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:29

  budivelnik написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.

Дивися повний текст
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
Маразм..
1 Мінімальна зараз 8000.
Звідки 6995 ? Що це за цифра?
2 Якщо встановлювати мінімалку для різних галузей....
То які проблеми
Юрособі створити ще одну юрособу, в якій вказати кведи що дозволяють платити мінімальну по Україні
І перевівши всіх кого захочеш - замовляти послуги по прибиранню , проектуванню( це ж не будівництво), доставці(це логістика), ландшафтному дизайну... і так далі.
Висновок - мертвонароджене дитя, якщо ці самі правила не введуть для ВСІЄЇ Держави у ВСІХ галузях.

це для бангладешців, за одну мінімалку мало хто буде
flyman
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