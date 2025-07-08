Будівельникам підвищують гарантовану зарплату вдвічі.
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В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
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Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:48
В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...
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В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для будівельників
Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:49
Спочатку всим чиновникам,а потім МОЖЕ й будівельникам.А якщо щось залишиться,то ще й військовим підійдуть.
Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:04
Маразм..
1 Мінімальна зараз 8000.
Звідки 6995 ? Що це за цифра?
2 Якщо встановлювати мінімалку для різних галузей....
То які проблеми
Юрособі створити ще одну юрособу, в якій вказати кведи що дозволяють платити мінімальну по Україні
І перевівши всіх кого захочеш - замовляти послуги по прибиранню , проектуванню( це ж не будівництво), доставці(це логістика), ландшафтному дизайну... і так далі.
Висновок - мертвонароджене дитя, якщо ці самі правила не введуть для ВСІЄЇ Держави у ВСІХ галузях.
Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:09
Re: В Україні удвічі підвищать мінімальну зарплату для...
можливо за вирахуванням податку?
Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:29
це для бангладешців, за одну мінімалку мало хто буде
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