В Україні стрімко поширюється новий вид шахрайства — «дзеркальні» водійські посвідчення.
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В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями
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Додано: Сер 16 лип, 2025 16:22
В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими...
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В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:30
Re: В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими
автомобіль теж підроблюють?
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