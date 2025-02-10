Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги Росії.
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Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій
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Додано: Чет 17 лип, 2025 14:23
Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо...
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Дивися повний текст
Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій
Додано: Чет 17 лип, 2025 14:24
Самостійно це як? Казахстан має відповідні технології? Скіко АЕС вони вже збуджували самотужки?
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