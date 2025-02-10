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Казахстан вирішив відмовитися
від послуг росії щодо...

Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:23

Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Казахстан почав самостійно реалізовувати проєкт будівництва теплоелектроцентралей у трьох містах країни, відмовившись від допомоги Росії.

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Казахстан вирішив відмовитися від послуг росії щодо будівництва електростанцій
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:24

Самостійно це як? Казахстан має відповідні технології? Скіко АЕС вони вже збуджували самотужки?
dmazepov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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