У Києві тривають ремонтні роботи на двох ключових переправах — Мосту Метро та Південному мосту, які мають стратегічне значення для міської інфраструктури.
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«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 05:42
«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро —...
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Дивися повний текст
«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни
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