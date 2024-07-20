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«Київавтодор» відремонтує
Південний міст та міст Метро —...

«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 05:42

«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро —...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві тривають ремонтні роботи на двох ключових переправах — Мосту Метро та Південному мосту, які мають стратегічне значення для міської інфраструктури.

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«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни
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