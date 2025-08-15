|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:20
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?
Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!
Не треба було доручати лузеру таку справу.
Шевченку Толіку?
Андрюха з Шевченків краще буде , ага)
А Тараса краще і не згадувати 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15923
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2471 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:01
Полісся фіалок не пройде.
Шахтар хз з Серветтом.
Динамо Маккабі не пройде.
Селяві
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:44
Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3971
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:09
fox767676 написав:
Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Навряд чи. Я все рівно вболіватиму за наших на міжнародній арені. Але в ДК потрібні системні зміни
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:43
Investor_K написав:
Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити.
Шах і мат хоботу)))
І це ще не згадувалось, до чого, а головне ЧИМ він довів свою дочку, що вона його ненавидить!
Страшна історія життя маніяка/збоченця...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8462
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:50
Успіх написав: Investor_K написав:
Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити.
Шах і мат хоботу)))
І це ще не згадувалось, до чого, а головне ЧИМ він довів свою дочку, що вона його ненавидить!
Страшна історія життя маніяка/збоченця...
Я хочу захистити хотаба. Бо не всі народжуються по любові батьків. Деякі є результатом згвалтування з використанням бракованих засобів запобігання. Такі складні історії відображаються на людях.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:00
Investor_K написав:
результатом згвалтування
... тому дочка його ненавидить
Investor_K написав:
Такі складні історії
...отаке життя хобота
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8462
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:07
Успіх написав: Investor_K написав:
результатом згвалтування
... тому дочка його ненавидить
Investor_K написав:
Такі складні історії
...отаке життя хобота
для нього перша обовківка хотаб - це як уособлення батька, а fox1313 - невдаха матір. А разом наче єдина сімя, які разом накинулись на старого діда. За що на мене накинулись? Бо я розумніший і талановитіший за суму його обліківок
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:12
І це при тому, що я звичайний троєщинський дід з прогресуючою деменцією. А що тоді собою є хотаб?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|