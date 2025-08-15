|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:20
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?
Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!
Не треба було доручати лузеру таку справу.
Шевченку Толіку?
Андрюха з Шевченків краще буде , ага)
А Тараса краще і не згадувати 😅
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:01
Полісся фіалок не пройде.
Шахтар хз з Серветтом.
Динамо Маккабі не пройде.
Селяві
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:44
Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:09
fox767676 написав:
Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Навряд чи. Я все рівно вболіватиму за наших на міжнародній арені. Але в ДК потрібні системні зміни
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:11
На жаль, дуже цікаві повідомлення зникли.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:21
Та главное шоб вы нэ зныклы
Вон ЛАДа вроде с выходных нет
Старикана года полтора, но он в пендосии, а там его хоть с капельницами и на каталке, но так переплывать Стикс не отпустят.
Информируйте нас что вы ещё живы даже если начнёте забывать буквы и слова.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:32
барабашов написав:
Та главное шоб вы нэ зныклы
Вон ЛАДа вроде с выходных нет
Старикана года полтора, но он в пендосии, а там его хоть с капельницами и на каталке, но так переплывать Стикс не отпустят.
Информируйте нас что вы ещё живы даже если начнёте забывать буквы и слова.
А ви хто?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:34
Investor_K ваш помощник от КГБ-ОБХСС по приумножению ваших капиталов и оптимизации управления ими
Доброжелательный доброделатель
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:44
барабашов написав:Investor_K
ваш помощник от КГБ-ОБХСС по приумножению ваших капиталов и оптимизации управления ими
Доброжелательный доброделатель
А де херсонський півень?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:03
Его петушат
