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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 02 чер, 2026 17:59
Добре, що тут усі нормальні люди. Тому без привітань.
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Investor_K
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Додано: Вів 02 чер, 2026 23:38
А сегодня какой праздник?
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барабашов
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Модератори:
Ірина_
, Модератор