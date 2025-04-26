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Чіткі критерії трудових
відносин: про що йдеться в...

Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:24

Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє. Однак це не означає, що їх не існує в принципі.

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Чіткі критерії трудових відносин: про що йдеться в новому законопроєкті про працю
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:25

Як завжди під соусом здорового глузду намагаються сову на глобус натягнути: "закріплення положення про те, що дія Кодексу та законодавства про працю поширюється на відносини між власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим ним органом чи фізичною особою) та фізичною особою — підприємцем" де це у світі є? Це глобальне нерозуміння що таке підприємництво, але все пояснюється перверсіями гетманцева який хоче знищити ФОПів взагалі, зараз за допомогою КЗоТ та розширення перевірок інспекції з праці, яку взагалі треба ліквідувати.
salvydas
 
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