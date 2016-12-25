|
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:09
Faceless написав:
Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.
Те саме. Прикольно зібрати повну колекцію якоїсь серії.
BIGor
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:48
купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
fox767676
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:59
fox767676 написав:купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
Так, батьківське шастя це просто агінь зробили. Навіть подарував колезі яка недавно народила
Faceless
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:01
Faceless
я теж саме цю взяв декілька прозапас
fox767676
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:11
fox767676 написав:Faceless
я теж саме цю взяв декілька прозапас
А ще з найгарніших в мене серія Людина. Час. Простір. Чотири монети шестикутної форми з кольоровою емаллю. На одній навіть qr код.
Faceless
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:57
fox767676 написав:
купляю і НБУ нумізматику з нейзельберу, і міжнародні інвестиційні
не женусь за кількістю, але якщо якась милота типу "батьківське щастя", Костомаров чи Махно, то встояти не можу
треба вже мабуть банківський сейф замовляти
У мене вдома коробки невеликі)
aanonimovic594
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:57
Faceless написав:
fox767676 написав:Faceless
я теж саме цю взяв декілька прозапас
А ще з найгарніших в мене серія Людина. Час. Простір. Чотири монети шестикутної форми з кольоровою емаллю. На одній навіть qr код.
Вау, таких навіть ніколи не бачив)
aanonimovic594
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:58
BIGor написав: Faceless написав:
Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.
Те саме. Прикольно зібрати повну колекцію якоїсь серії.
Занадто старі якось вже не скуповую сильно, бо на всі - грошей просто не вистачить взагалі, але з нових - всі
aanonimovic594
