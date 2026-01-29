_hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
Ти дурень повний чи наполовину... 1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли? 2 Тобто ми маємо ФІЗИЧНИЙ ОБЄМ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО попиту.. Єдине що потрібно -це СВОЇМИ силами його замінити... 3 А те що ті хто нам продавав втратять ринок-так хай шукають де хочуть, це їх а не наша проблема Наша проблема - виготовити на 348 000 тонн рибопродуктів, які в нас вже є куди продавати. 4 При чому тут Чорне море? Покажи до якого моря має вихід Чехія..
_hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?
...... Покажи до якого моря має вихід Чехія..
Бачу ти ще по географії двійочник.
Конечно есть: на ту, которую _импортируют_ - тунец/лосось, лобстеры/кальмары/что там еще в Сильпо продается... Но: "не вся рыба одинаково полезна" - потому-то ни одно из плечей ни 0. Вот это все:
То есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей
- мягко говоря - не самая деликатесная рыба... - идет максимум в АТБ. Т.е. продавать двойной объем - наверное можно. На переработку на суб-продукты. Или куда-то в неизбалованную Африку. Но не съест ли весь профит доставка?
>>> до якого моря має вихід Чехія.. А где я писал про чешское море? -- так-то - нидокакого. В этом-то и смысл сравнения
Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.
Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись.
Є і внутрішній ринок і експортні можливості. Є вдалі проекти. Тут аби бажання було.
Это правда, є куди розвиватись. Вот только не обратили внимание - в 2025 по сравнению с 2021 объём импорта в тоннах упал на 16%, а в долларах вырос на 43%, т.е. цена за одну тонну выросла на 70% (в 1,7 раза)? Ну ладно, импорт. Но перед войной наш родной толстолобик (крупный) стоил 40 грн., а сейчас 240 - в 6 раз дороже. Точные цены на карпа не помню, но соотношение примерно такое же. Заметно дороже хека и минтая (которые тоже не сильно дешёвые). При таких ценах (практически равных свинине и дороже курятины) средний покупатель скорее купит мясо. Я уж не говорю о красной рыбе и чёрной икре, на ферму по производству которых вы дали ссылку. Это, мягко говоря, явно не продукция широкого потребления.
Ну и на внутреннем рынке не особо большие резервы - по многим позициям у нас производство достигло или приближается к потребностям.