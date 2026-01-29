Додано: Пон 08 чер, 2026 23:46

vt313 написав: _hunter написав: Как-то описание не сильно с цифрами сходится:

У 2025 році імпорт риби та морепродуктів в Україну становив 348 тис. тонн на загальну суму 1,16 млрд доларів США.

Експорт у 2025 році становив 12 260 тонн на суму 63,8 млн доларів США.



При этом: "какая-то" Чехия на $238.13M наэкспортировала в том же году:

https://tradingeconomics.com/czech-repu ... ertebrates Как-то описание не сильно с цифрами сходится:При этом: "какая-то" Чехия на $238.13M наэкспортировала в том же году:



Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.



Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись. Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись.

Є і внутрішній ринок і експортні можливості.

Є вдалі проекти.

Тут аби бажання було.

Это правда, є куди розвиватись.Вот только не обратили внимание - в 2025 по сравнению с 2021 объём импорта в тоннах упал на 16%, а в долларах вырос на 43%, т.е. цена за одну тонну выросла на 70% (в 1,7 раза)?Ну ладно, импорт.Но перед войной наш родной толстолобик (крупный) стоил 40 грн., а сейчас 240 - в 6 раз дороже. Точные цены на карпа не помню, но соотношение примерно такое же. Заметно дороже хека и минтая (которые тоже не сильно дешёвые). При таких ценах (практически равных свинине и дороже курятины) средний покупатель скорее купит мясо.Я уж не говорю о красной рыбе и чёрной икре, на ферму по производству которых вы дали ссылку. Это, мягко говоря, явно не продукция широкого потребления.Ну и на внутреннем рынке не особо большие резервы - по многим позициям у нас производство достигло или приближается к потребностям.И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?