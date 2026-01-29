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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18055180561805718058>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться
Ти дурень повний чи наполовину...
1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?
2 Тобто ми маємо ФІЗИЧНИЙ ОБЄМ ПЛАТОСПРОМОЖНОГО попиту..
Єдине що потрібно -це СВОЇМИ силами його замінити...
3 А те що ті хто нам продавав втратять ринок-так хай шукають де хочуть, це їх а не наша проблема
Наша проблема - виготовити на 348 000 тонн рибопродуктів, які в нас вже є куди продавати.
4 При чому тут Чорне море?
Покажи до якого моря має вихід Чехія..

Бачу ти ще по географії двійочник.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:При этом: просто выловить - мало. Нужно еще и покупателя найти умудриться

1 Якщо ми ІМПОРТУЄМО 348 000 тон і платимо за них 1,16 млрд доларів... то на цю рибу вже є покупець ? чи ми імпортували і згноїли?

......
Покажи до якого моря має вихід Чехія..

Бачу ти ще по географії двійочник.

Конечно есть: на ту, которую _импортируют_ - тунец/лосось, лобстеры/кальмары/что там еще в Сильпо продается... Но: "не вся рыба одинаково полезна" - потому-то ни одно из плечей ни 0.
Вот это все:
То есть на 88% море фактически мертво. В связи с огромной сероводородной зоной, морские обитатели занимают лишь на 20% его площади. Этот фактор главным образом влияет на запасы камбалы-калкана, барабули, мерланги, кефали и пр. Более многочисленны те виды, которые обитают ближе к поверхности: шпрот, хамса, пеламида, ставрида, луфарь. В целом, в Черном море рыбный промысел самый низкий среди всех промысловых морей

- мягко говоря - не самая деликатесная рыба... - идет максимум в АТБ.
Т.е. продавать двойной объем - наверное можно. На переработку на суб-продукты. Или куда-то в неизбалованную Африку. Но не съест ли весь профит доставка? :roll:

>>> до якого моря має вихід Чехія..
А где я писал про чешское море? -- так-то - нидокакого. В этом-то и смысл сравнения :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:16

  _hunter написав:Как-то описание не сильно с цифрами сходится:
У 2025 році імпорт риби та морепродуктів в Україну становив 348 тис. тонн на загальну суму 1,16 млрд доларів США.
Експорт у 2025 році становив 12 260 тонн на суму 63,8 млн доларів США.

При этом: "какая-то" Чехия на $238.13M наэкспортировала в том же году:
https://tradingeconomics.com/czech-repu ... ertebrates


Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.

Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:20

  _hunter написав:Конечно есть: на ту, которую _импортируют_


https://www.youtube.com/watch?v=jkdUh-sihx4

https://uzvmarket.com.ua/pro-nas/
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Программа строительства коммунизма была принята на ХХ11 съезде в октябре 1961.


Како- Живете- Люди?

Наш- Хер-Твердо
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 19:22

  ЛАД написав:Работу ПВО в окно наблюдал.

Салют в Бєлгородє не проглядався? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 19:27

Крим. Риба. Бензин

https://www.facebook.com/share/r/14iJ5B ... tid=wwXIfr
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 19:40

  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/r/14iJ5BfwHr6/?mibextid=wwXIfr


мерзенне кацапське єбало.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 19:46

  prodigy написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/r/14iJ5BfwHr6/?mibextid=wwXIfr


мерзенне кацапське єбало.
мене нудить

але ... вже майже "камни с неба", как заказывали)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 23:46

  vt313 написав:
  _hunter написав:Как-то описание не сильно с цифрами сходится:
У 2025 році імпорт риби та морепродуктів в Україну становив 348 тис. тонн на загальну суму 1,16 млрд доларів США.
Експорт у 2025 році становив 12 260 тонн на суму 63,8 млн доларів США.

При этом: "какая-то" Чехия на $238.13M наэкспортировала в том же году:
https://tradingeconomics.com/czech-repu ... ertebrates


Не знаю. Посилання я дав. Дані схожі на реальність.

Але я до того, що в рамках сх є куди розвиватись.

Є і внутрішній ринок і експортні можливості.
Є вдалі проекти.
Тут аби бажання було.
Это правда, є куди розвиватись.
Вот только не обратили внимание - в 2025 по сравнению с 2021 объём импорта в тоннах упал на 16%, а в долларах вырос на 43%, т.е. цена за одну тонну выросла на 70% (в 1,7 раза)?
Ну ладно, импорт.
Но перед войной наш родной толстолобик (крупный) стоил 40 грн., а сейчас 240 - в 6 раз дороже. Точные цены на карпа не помню, но соотношение примерно такое же. Заметно дороже хека и минтая (которые тоже не сильно дешёвые). При таких ценах (практически равных свинине и дороже курятины) средний покупатель скорее купит мясо.
Я уж не говорю о красной рыбе и чёрной икре, на ферму по производству которых вы дали ссылку. Это, мягко говоря, явно не продукция широкого потребления.

Ну и на внутреннем рынке не особо большие резервы - по многим позициям у нас производство достигло или приближается к потребностям.

И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
ЛАД
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  #<1 ... 18055180561805718058>
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