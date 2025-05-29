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Як стати громадянином Польщі у 2025 році
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Щороку зростає кількість українців, які звертаються за польським громадянством. Цей процес може бути складним, тому варто заздалегідь розібратися в ключових моментах. Розповідаємо, що треба знати українцям, які хочуть набути громадянство у Польщі.
Дивися повний текст Як стати громадянином Польщі у 2025 році
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:52
Щодо польського коріння: Не громадянами Польщі, а мали польську національність (90 відсотків людей західної України мають предків громадянами Польщі )з
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