Депутати пропонують осучаснити правила звільнення...

Додано: П'ят 01 сер, 2025 00:37
А коли нарешті всі заяви працівників - на відпустки, на матеріальну допомогу, на переведення тощо - будуть реєструватись по-замовчуванню, а не вибірково? Хіба не знайоме раболепне "ніжайше" питання до керівника: "можна мені написати заяву на матеріальну допомогу?"... Або хіба не знайомо: "перепиши заяву" (іншим числом, чи з іншим текстом)? Тому що наразі керівник може будь-яку заяву працівника пошматувати, чи взагалі розірвати об голову пролетарія. А якщо працівник надішле заяву поштою - з метою підтвердження такого надсилання - то стане ворогом номер один і нарваться на булінг. Тому вважаю, що починати потрібно з цього. Тоді рішення по будь-якій заяві керівник буде змушений приймати в строк і в письмовому вигляді, що реально захистить працівника. Поки цього не буде - все про трудові права є демагогією.