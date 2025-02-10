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Відсьогодні знову діють
максимальні штрафи за РРО

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:51

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО

Пропонуємо до обговорення:
Як нагадує Державна податкова служба, відсьогодні завершився перехідний період,

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Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО
R2
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