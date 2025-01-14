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Батарея нового покоління: які
5 смартфонів уже отримали...

Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 06:46

Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали...

Пропонуємо до обговорення:
Дедалі більше виробників смартфонів переводять свої гаджети на кремній-вуглецеві акумулятори. Ця технологія вважається більш сучасною, ніж звичні літій-іонні батареї. Видання gizmochina газвало 5 телефонів з акумуляторами нового типу, які вже продаються по всьому світу.

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Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали просунуту технологію
R2
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У Honor він вже був у Magic 6 pro
starting58
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Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 08:53

Re: Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали.

а де ж honor power та x70 з акб 8 аг та 8,3аг?
GALeon
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