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Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 сер, 2025 06:46
Пропонуємо до обговорення:
Дедалі більше виробників смартфонів переводять свої гаджети на кремній-вуглецеві акумулятори. Ця технологія вважається більш сучасною, ніж звичні літій-іонні батареї. Видання gizmochina газвало 5 телефонів з акумуляторами нового типу, які вже продаються по всьому світу.
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Додано: Сер 06 сер, 2025 06:46
У Honor він вже був у Magic 6 pro
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Додано: Сер 06 сер, 2025 08:53
а де ж honor power та x70 з акб 8 аг та 8,3аг?
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GALeon
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