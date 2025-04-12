RSS
Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:46

Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Більшість людей сьогодні хочуть жити у три- або двокімнатних квартирах (58% та 53% відповідно).

Дивися повний текст
Які квартири кияни обирають для життя (інфографіка)
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:46

А застройщики тем временем массово строят "общежития" ))), без 3-х комнатных квартир, и по 6-8 однокомнатных на этаж.
Для инвесторов. )))
