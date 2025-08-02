RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:52

Мінімальна зарплата в Україні зростатиме повільніше —...

Пропонуємо до обговорення:
У проєкті держбюджету на 2026 рік буде закладений сценарій більш тривалої війни. Через це мінімальна зарплата зросте менше, ніж планувалося раніше.

Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:53

Національна межа бідності Сомалі (за даними SNBS, 2023): люди, які мають витрати менше $2,06 на день, вважаються такими, що живуть нижче рівня виживання.

Наш прожитковий мінімум 3 171 гривня - це вже майже Сомалі.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:08

  andrijk777 написав:Національна межа бідності Сомалі (за даними SNBS, 2023): люди, які мають витрати менше $2,06 на день, вважаються такими, що живуть нижче рівня виживання.

Наш прожитковий мінімум 3 171 гривня - це вже майже Сомалі.


Звʼязок між задекларованою цифрою прожиткового мінімуму і фактичним рівнем життя в Україні не розкритий.
Який %% людей в Україні живе на 2 долара в день?? Тоді до чого оце все?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:55

Re: Мінімальна зарплата в Україні зростатиме повільніше —...

давно пора отменить понятие минимальной зарплаты и прожиточного минимума и убрать привязку всяких социалок к ним. просто чтоб не мусолили из года в год эту фигню
1
