120 тисяч пенсіонерів-освітян
і медиків коштують країні...

120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні...
120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні...

Пропонуємо до обговорення:
Щомісяця на пенсії 4 тисяч суддів держава витрачає 440 мільйонів гривень. Стільки ж коштів іде на виплати для 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.

Дивися повний текст
120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні стільки ж, скільки 4 тисячі суддів — Гетманцев
Справедливість дуже важлива. Боже , дай розуму владцям це зрозуміти
