120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Щомісяця на пенсії 4 тисяч суддів держава витрачає 440 мільйонів гривень. Стільки ж коштів іде на виплати для 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.
Дивися повний текст 120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні стільки ж, скільки 4 тисячі суддів — Гетманцев
Додано: Вів 02 вер, 2025 15:19
Справедливість дуже важлива. Боже , дай розуму владцям це зрозуміти
