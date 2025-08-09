RSS
Суб 06 вер, 2025 13:32

ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків, де фізичні особи зберігали 1,306 трлн грн. Від початку року обсяг вкладів зріс на 7,4% — тобто на 90 млрд грн.

Дивися повний текст
ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші
Суб 06 вер, 2025 13:53

Re: ТОП-20 банків, у яких українці зберігають гроші

В Моно 2/3 обсягу це банки.
