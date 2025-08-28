|
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через великий обсяг людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.
Дивися повний текст У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян отримують низькі пенсії, а вчителі — низькі зарплати
R2
- Робот новин
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:19
Не треба порівнювати можливості місцевих бюджетів щодо встановлення доплат вчителям. Ніколи не зможе Миколаїв доплачувати стільки, як може Одеса. То, що, вчителі мають завжди отримувати менше? Ще питання, тим хто працює дистанційно, доплати менше. А ніхто не враховує витрати вчителя на світло, інтернет протягом дня? А школа пошкоджена і працювати маємо з дому... То чому така дискримінація? Чи не в тому ж самому місті працює вчитель основ і дистанційно у прифронтовій зоні? Немає відповіді...
astra1998424
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:49
Ще ніхто не піднімав питання моделі державного устрою, у країнах, де немає панів на 10000 населення 1 чиновник. Далі із всіх виконавчих органів, яких в Україні 115, діє тільки один - ЦНАП. Ось де золото зарито. Але основа - це електронний облік.
vitalijgrin62
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:11
vitalijgrin62 Будь-ласка, поясніть свою думку детальніше...
5kopiyok
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:40
Дуже класно получається суддям100.000.зарплата прокурорам 70.000.грн,зарплата пенсія судді100.000. а простому пенсіонеру пенсія 2360 ось так в них дуже просто все ,одним мега печія,а простим громадянам дуля з маком і живи як хочеш!
pankovic_sergij
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:04
Нагла брехня. Різні пенсіі тому, що для народа закон о пенсіях, по якому отримують тисячі пенсіонерів 2361грн. ,а для них закон о спецпенсіях по якому отримують 390000 грн. Це є грубе порушення основного закона Конституціі о рівності прав громадян. Різниця між пенсіями в 165 раз. Такого нема ніде у світі. Да і пенсія 2361грн менше реального прожиткового мінімума мінімум в 5 разів. Різниця між мінімальною і максимальною зарплатою в Европі максимум 10 разів, а не 375 разів як у нас: 8 тис.грн. і 3 міліони грн. на місяць.
mobpsh78el
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:39
Тобто низкі доходи вчителів є наслідками несплати податків,а за рахунок яких "несплат" підіймають доходи представники правосуддя,наші законотворці у Раді? Тож ,не майте всіх за дурнів.
sergeyishchenk12
Додано: Вів 16 вер, 2025 23:26
За рівень життя в державі відповідають чиновники , які по суті довели народ до рівня життя нижче плінтуса, а чомусь вони отримують захмарні зарплати, за свою недолугу роботу. Видно Президент так долає епоху бідності в державі.
pmtrop2024
Додано: Сер 17 вер, 2025 05:08
А хто ,,кришує" тих, хто платить зарплати в конвертах?! Може вчителі і пенсіонери з 3 тис.грн пенсії??! ДЕБІЛИ і дегенерати при ВЛАДІ за кого ви маєте український народ?!? Треба усю цю скотобазу,яка створює і пише такі закони і яку називають ВР розігнати і посадити на 3 тис.грн в місяць і нехай живуть на ці кошти! Коли уже Україна і українці задихаються від расєйськіх вошей на українських землях і українських гнид при ВЛАДІ в Україні?!!!
makarenkoanatolij053
Додано: Сер 17 вер, 2025 06:12
Пан Гетманцев, питання низьких зарплат вчителів не стояло б так гостро, якби Україною керували справедливі люди. Для суддів, прокурорів, чиновників, для вас депутатів податки всі чесно платят, а для вчителів не платят. От біда. Одним словом, якщо грошей не вистачає, то розподіл грошей повинен бути чесним.
nick_pnf0
