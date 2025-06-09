RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чому реальний рівень зарплат
набагато нижче, ніж показує...

Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 05:12

Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує...

Пропонуємо до обговорення:
Реальна середня заробітна плата в Україні є суттєво нижчою від тієї, яку оприлюднив Держстат. Причина — поза увагою залишились мікропідприємства та ФОПи.

Дивися повний текст
Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує Держстат
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100518
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 05:12

Он чего сказать-то хотел? ITшник с доходом в 100+к грн обычно ФЛП и "середня зарплата для обчислення пенсії" у него 8к грн. И что? Для него это прекрасно и он только похихикает, если 8к грн назвать его "реальной зарплатой".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5940
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
2
6
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...
R2 » Вів 16 вер, 2025 13:19
7 588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 23:26
pmtrop2024
Apple оновить iPhone 12 у всьому ЄС, щоб знизити рівень...
R2 » Чет 04 вер, 2025 02:38
1 347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 02:38
moveton
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
R2 » Пон 09 чер, 2025 17:12
6 1420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 чер, 2025 09:50
vk2025

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.