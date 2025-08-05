RSS
Нові правила карткових переказів:
що треба знати українцям

Нові правила карткових переказів: що треба знати українцям
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:40

Нові правила карткових переказів: що треба знати українцям

Пропонуємо до обговорення:
У рамках впровадження технології Open Banking Національний банк України оголосив про впровадження від 1 жовтня 2025 року низки вимог.

Нові правила карткових переказів: що треба знати українцям
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:40

буде прозоро якщо пан Гетьманцев розкриє з яких доходів купив нерухомість у Франції і як він використовув росіяцьку "мийку" у 2013 році.
