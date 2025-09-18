RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Виїзд молоді вплинув на
мобілізацію, кількість звернень...

Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 00:08

Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень...

Пропонуємо до обговорення:
Дозвіл на виїзд юнаків віком 18−22 роки за межі України вплинув на мобілізаційний процес. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.

Дивися повний текст
Виїзд молоді вплинув на мобілізацію, кількість звернень до рекрутингових центрів зменшилася на 30%
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100542
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 05:16

Звернень... Ну так звичайно, я ж вірю кожній новині в цій країні!
s14xmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася...
R2 » П'ят 19 вер, 2025 14:21
2 406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 вер, 2025 16:10
Hotab
Виїзд чоловіків 1822 років: чи став він масовим та як...
R2 » Чет 18 вер, 2025 12:09
8 787
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 вер, 2025 15:31
АндрейМ
За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки:...
R2 » П'ят 22 сер, 2025 15:13
4 926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 сер, 2025 17:13
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5084)
30.09.2025 01:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.