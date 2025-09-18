RSS
В Україні скасують обов’язковий
документ, на який бізнес...

В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 08:20

В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу. Для державних підприємств вони залишаться обов’язковими.

Дивися повний текст
В Україні скасують обов’язковий документ, на який бізнес щороку витрачає мільярди — Гетманцев
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 08:20

Акт выполненных работ все-таки какая-то защита обеих сторон и его можно составить в один абзац. Форма произвольная.
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9805)
02.10.2025 08:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
