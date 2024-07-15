RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
General Motors представили
електрокросовер за $9000 із...

General Motors представили електрокросовер за $9000 із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 04:00

General Motors представили електрокросовер за $9000 із...

Пропонуємо до обговорення:
Електромобіль Wuling Binguo S уже продається в Китаї за ціною від 63 800 до 79 800 юанів ($9000 — 11 300). Бюджетний електрокросовер від General Motors непогано оснащений та здатен проїхати до 430 км без підзарядки.

Дивися повний текст
General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100554
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 04:00

Правда оригинальный сайт говорит, что даже самая дохлая модель стоит $9400 и у неё норматив только 325 км. А те, которые с аккком побольше, уже от $10800.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Французькі розробники представили революційний космічний...
R2 » Сер 09 лип, 2025 00:19
3 487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лип, 2025 20:30
nsbookmarks2025
У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land...
R2 » Суб 04 січ, 2025 19:59
1 776
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2025 19:59
dovidkova
Вчені представили інноваційні сонячні панелі, тонші за...
R2 » Пон 15 лип, 2024 10:47
1 623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2024 10:48
balta_laska

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14991)
06.10.2025 00:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.