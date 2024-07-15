|
|
General Motors представили електрокросовер за $9000 із...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 04:00
Пропонуємо до обговорення:
Електромобіль Wuling Binguo S уже продається в Китаї за ціною від 63 800 до 79 800 юанів ($9000 — 11 300). Бюджетний електрокросовер від General Motors непогано оснащений та здатен проїхати до 430 км без підзарядки.
Дивися повний текст General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100554
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 04:00
Правда оригинальный сайт говорит, что даже самая дохлая модель стоит $9400 и у неё норматив только 325 км. А те, которые с аккком побольше, уже от $10800.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор