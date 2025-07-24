|
|
Kia створила дешевого конкурента VW Golf (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:35
Пропонуємо до обговорення:
У європейському С-класі залишається все менше гравців. Тож модель Kia K4 з новими силами кине У європейському С-класі залишається все менше гравців. Тож модель Kia K4 з новими силами кине виклик VW Golf — це дешевий і небезпечний суперник німецького хетчбека. виклик VW Golf — це дешевий і небезпечний суперник німецького хетчбека.
Дивися повний текст Kia створила дешевого конкурента VW Golf (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100556
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:35
Відсутність дизайну вже зашкалює. Тільки німців прогнали - відразу пішов якийсь трешак з дизайном
-
balta_laska
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 10.11.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|673
|
|
|2
|1129
|
|
|1
|954
|