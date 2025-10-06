|
Названо квіти, які кияни найчастіше шукають в інтернеті
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:04
Пропонуємо до обговорення:
За даними пошуку Яндексу, перед 8 березня користувачі з Києва та Київської області починають частіше шукати квіти і все, що з ними пов'язано. В переддень свята запитів зі словами "доставка квітів" стає в 2,1 рази більше.
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:04
На 8 березня дійсно частіше замовляють тюльпани. Але більш популярної квітки за троянду ще не знайти. Тому стаття більше про квіти, які кияни найчастіше шукають в інтернеті перед 8 березня
