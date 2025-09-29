НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
Національний банк України затвердив ключові ознаки, що визначають платіжну послугу еквайрингу, та вніс зміни до порядку валютного ліцензування. Це зроблено для узгодження правил з європейською практикою
На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
osanakhoruzha написав:На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
osanakhoruzha написав:Для клієнта, бо не треба вводити реквізити вручну і почергово все копіювати у необхідні поля. Плюс немає комісіі.
Мінімально зручно. Не треба нічого особливого, щоб автоматизувати введення реквізитів, але треба мати власні кошти на рахунку, відсутність комісії залежить від умов вашого пакету, бо не отримувач визначає комісію за переказ по реквізитам, ніяких плюшок типу кешбеків. Добре, хоч тепер СЕП працює швидко, але якщо банк ще не налаштував миттєві СЕП перекази, це все одно може зайняти кілька хвилин - не порівняти зі швидкістю оплати карткою. А переваги в основному для продавця, дешевше, ніж за еквайринг платити
Faceless Так, ваша правда. Оплата без еквайрингу зручна насамперед тим, хто продає товар чи надає послуги. Але при високій вартості товару чи тих же послуг, і при великій їхній кількості - тут можна добре зекономити за відсутності еквайрингу. Мені сервіс зручний) А якщо ви знаєте якісь гарні альтернативи йому, то поділіться
osanakhoruzha написав:Faceless Так, ваша правда. Оплата без еквайрингу зручна насамперед тим, хто продає товар чи надає послуги. Але при високій вартості товару чи тих же послуг, і при великій їхній кількості - тут можна добре зекономити за відсутності еквайрингу. Мені сервіс зручний) А якщо ви знаєте якісь гарні альтернативи йому, то поділіться
Були варіанти до повномасштабної війни- через електронні гроші. Наразі, як на мене, еквайрінг це таки найкраще, що є. Так, за нього треба платити, але якраз при великих оборотах можна домовитись на індивідуальні умови аж до 0% ставки. При цьому наявність терміналу охоплює більше покупців, які завдяки кредитним карткам купують більше (це вже психологія). Тож насправді є за що платити
Faceless написав:При цьому наявність терміналу охоплює більше покупців, які завдяки кредитним карткам купують більше (це вже психологія). Тож насправді є за що платити
А если в дополнении к терминалу будет и удобная оплата по IBAN, то может ещё больше купят? Во всяком случае вряд ли меньше. А если ещё и цена будет ниже от карточной на те 2-3% комиса эквайринга, которые платит мелкий предприниматель, то даже большой популрностью моет стать пользоваться. Правда, у нас, вроде, низя в магазине ставить разную цену в зависимости от способа оплаты. Но почему-то в интернет-магазиах обычное дело писать, что за карту +3% от цены, а за пополнение счёта - нет.
Faceless написав:При цьому наявність терміналу охоплює більше покупців, які завдяки кредитним карткам купують більше (це вже психологія). Тож насправді є за що платити
А если в дополнении к терминалу будет и удобная оплата по IBAN, то может ещё больше купят? Во всяком случае вряд ли меньше. А если ещё и цена будет ниже от карточной на те 2-3% комиса эквайринга, которые платит мелкий предприниматель, то даже большой популрностью моет стать пользоваться. Правда, у нас, вроде, низя в магазине ставить разную цену в зависимости от способа оплаты. Но почему-то в интернет-магазиах обычное дело писать, что за карту +3% от цены, а за пополнение счёта - нет.
Ви не маєте права ставити різну ціну, але так, якщо куплять таким способом - більше заробите, ну і раптом комусь буде цікаво саме так оплатити Інтернет магазини дійсно часто так роблять, але лиш тому, що до них ще не добралися:)
- Оплата готівкою (без доплат): при отриманні. - Переказ на ФОП (+2%): Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження - Безготівкова без ПДВ (+5%): з ТОВ, ПП, ФОП (без ПДВ).
А на самом хотлайне ещё написано, что есть ещё вариант P2P переводом за те же +2%. Я встречал и варианты, когда оплата картой объявлялась, как с комиссией в 3+%, а через СЭП - без. Собсно, что далеко ходить: заплатить налоги картой в кабинете налоговой. Кстати, в последнем случае про эту комиссию даже не узнаешь, пока не заплатишь - подтверждение даёшь на чистую сумму налога и только после него обнаруживаешь проводку на сумму заметно побольше.
И мне почему-то кажется, что покупателю важнее сколько он в конечном итоге денег заплатит, а не то, что цена формально одинаковая и всего лишь за оплату картой будет "несущественная" комиссия.