|
|
|
USDT фактично замінив болівар у Венесуелі: як це працює
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 жов, 2025 00:15
Пропонуємо до обговорення:
Через інфляцію, що сягнула 229%, ціни у Венесуелі переважно встановлюються у Tether (USDT), які місцеві називають «доларами Binance». Фактично USDT стала основною одиницею обліку, замінивши місцеву валюту — болівар.
Дивися повний текст USDT фактично замінив болівар у Венесуелі: як це працює
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100578
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 00:15
> Перекази зазвичай роблять у мережі Tron (TRC-20) — там комісії мінімальні
Странное у венесуэльцев понятие минимальности. USDT транзакция в Tron сейчас стоит единицы доллларов. В TON - единицы центов.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6007
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|303
|
|
|1
|735
|
|
|1
|1068
|
|