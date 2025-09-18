RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:50

Продаж чи утилізація: що потрібно зробити зі смартфоном

Пропонуємо до обговорення:
Скидання смартфона до заводських налаштувань перед продажем не гарантує повного видалення особистих даних.

Продаж чи утилізація: що потрібно зробити зі смартфоном
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:50

Это какого века статья? На Андроидах давно включение lock screen уровня хотя бы фигуры для рисования (а это обязательно для Google Pay) принудительно и необратимо включает шифрование всего смартфона. Так что в большинстве случаев оно уже включено. А если оно включено, то перезаписывать ещё чем-то поверх никакого смысла - один фиг без ключа не расшифровать. Более того, на SSD даже не зашифрованном не сильно-то повытаскиваешь после "лише розриває логічні зв’язки з даними". В отличие от HDD, на SSD инфа очень хаотично раскидана. Хотя какие-то короткие обрывки и можно, да.

Что до вытаскивания карт, то, вроде, самоочевидно, что если их кому-то отдал, то информацией поделился. Они ж на то и придуманы. Правда, в нынешнее время отдельные SD и даже microSD (SD я в смартфонах в жизни не встречал) в смартфонах мало у кого есть и не во все модели и воткнуть-то можно. А на симке обычно и секретного ничего нет - все SMS и контакты пишутся в смартфон, а не на симку. Впрочем, если кто-то отдаёт свою симку, т.е. телефонный номер, IMHO, ему уже не жалко, если он и контактами и SMS поделится :D
