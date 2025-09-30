RSS
56% українських пенсіонерів
живуть на менше ніж 5000 грн

56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:56

56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн.

56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100600
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 12:56

Шановні читачі!

У яких країнах, на Вашу думку, пенсійна система побудована найсправедливіше — і що з цього може перейняти Україна?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 13:06

Re: 56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн

с какого возраста считаем пенсов?
LEXX
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 13:12

  Ірина_ написав:У яких країнах, на Вашу думку, пенсійна система побудована найсправедливіше — і що з цього може перейняти Україна?

Всего ж месяц назад уже ж мысли высказывали. Или принципиально именно перенимать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6057
З нами з: 23.03.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
