Середній розмір пенсії в Україні за останній квартал зріс на 26,6 грн і становить 6436,8 грн.
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:56
Додано: Пон 20 жов, 2025 12:56
Шановні читачі!
У яких країнах, на Вашу думку, пенсійна система побудована найсправедливіше — і що з цього може перейняти Україна?
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:06
Re: 56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
с какого возраста считаем пенсов?
Додано: Пон 20 жов, 2025 13:12
Всего ж месяц назад уже ж мысли высказывали. Или принципиально именно перенимать?
