На тлі видимої фінансової стабільності у пенсійній системі вже зараз накопичуються ризики, які після завершення війни можуть призвести до глибокої кризи.
ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:29
ПФУ латає дірки за неробства депутатів і гетманцева в першу голову. Але гетманцев займається відвертим саботажем проштовхує наприклад норми за яким ФОП не зобов'язані платити до ПФУ якщо десь паралельно в ПФУ заплатили роботодавці. Сплата внесків з зарплати і підприємницької діяльності то різні доходи.
