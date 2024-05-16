RSS
ПФ латає дірки «спецпенсій»
за рахунок усіх працюючих...

ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих...
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:29

ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі видимої фінансової стабільності у пенсійній системі вже зараз накопичуються ризики, які після завершення війни можуть призвести до глибокої кризи.

Дивися повний текст
ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:29

ПФУ латає дірки за неробства депутатів і гетманцева в першу голову. Але гетманцев займається відвертим саботажем проштовхує наприклад норми за яким ФОП не зобов'язані платити до ПФУ якщо десь паралельно в ПФУ заплатили роботодавці. Сплата внесків з зарплати і підприємницької діяльності то різні доходи.
salvydas
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
