Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Уряд оголосив конкурс на посади
членів наглядової ради...

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради...
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:38

Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Дивися повний текст
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради «Нафтогазу»
R2
Робот новин
Робот новин
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:38

Коли кабмін оголосить конкурс на посадку імператора корупції і брехні і його поплічників?
salvydas
 
Профіль
 
