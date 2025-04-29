Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради «Нафтогазу»
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:38
Коли кабмін оголосить конкурс на посадку імператора корупції і брехні і його поплічників?
