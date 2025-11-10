RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зимова допомога в Україні:
чи можуть її отримати...

Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати...
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:47

Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартувала виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень. Виплату можуть отримати лише громадяни, які фактично перебувають на території України.

Дивися повний текст
Зимова допомога в Україні: чи можуть її отримати українці у Польщі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100650
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:48

Це та служба яка не може підтвердити виїзд за кордон дмитрука? Тобто він може отримати бобину тисячу?
salvydas
 
Повідомлень: 196
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
