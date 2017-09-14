RSS
  #<1 ... 15904159051590615907>
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:44

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.


Наприклад, хто ))
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:53

  pesikot написав:Ти ж так топишь за віддати росіянам

Де саме я за це «топлю»? Тобі усюди «вороги» ввижаються?

  pesikot написав: А якщо, на референдумі (до речі,ти знаешь про що це ?)
Скажуть:- ніт, не віддаємо

Що тоді ?

Тоді ти візьмеш кулемет і підеш забирати у росіян Крим.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:58

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.


Наприклад, хто ))

Буряты с Пушилиным
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:04

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Shaman написав:----------------------------
Banderlog
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним? :lol:
----------------------------
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?

Не специалист, но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду.
Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Вот что пишут:
Історичні відомості підтверджують, що до 11-12 століття виноградарство та виноробство розвивалося на землях північної України. В цей період визначились майже всі найвідоміші виноробні регіони Європи. В Україні велика частина виноградників належала монастирям, зокрема Києво-Печерському.

Виноградарство в середні віки за складністю наближалось до сучасних технологій, але власне виноробство було дуже далеко від сучасних методів, тому вино вживалось протягом одного року після приготування, оскільки це був максимальний строк, протягом якого вино не псувалось.
https://vynolovy.com/info-news/detail/1700673749/
Так что, наверное, я не сильно ошибся. Добавление спирта прекращает брожение. Если вино хранилось всего один год, то, видимо, крепость была невысокая, т.е. сахаристость винограда была низкая.
До ср. веков виноделием занимались греки ещё в 4 веке до н.э. Но это было именно в Крыму. Там, возможно, солнца хватает.
А вот почему запрещают вино их изабельных сортов интересно. Не слышал.
В Закарпатье мне очень нравилось ледяное вино. Но как-то лет 10 назад был на дегустации, сказали, что его перестали делать, т.к. нет осенних заморозков. Не знаю, как сейчас.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:07

  Дюрі-бачі написав:Не відкриють вони - відкриють інші.

Вам відома хоча б одна політична сила, яка виступає за людське ставлення держави до чоловіків, а не їх облік як худоби? Боюсь, що якась Тимошенко ще більше «боргів» знайде у чоловіків, ніж Зеленський. І не забувайте, що європейці теж матимуть право голосу у питання відкриття кордонів для чоловіків. Подивіться на реакцію на відкриття кордонів для молоді.
АндрейМ
 
Повідомлень: 653
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:08

  АндрейМ написав:
  Дюрі-бачі написав:Не відкриють вони - відкриють інші.

Вам відома хоча б одна політична сила, яка виступає за людське ставлення держави до чоловіків, а не їх облік як худоби? Боюсь, що якась Тимошенко ще більше «боргів» знайде у чоловіків, ніж Зеленський. І не забувайте, що європейці теж матимуть право голосу у питання відкриття кордонів для чоловіків. Подивіться на реакцію на відкриття кордонів для молоді.

а якщо не знайде?
flyman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 19:08

  Сибарит написав:

Давит, пока его пытаются называть вином. Если назвать по-другому, это автоматически выведет продукт из под действия правовых актов, регулирующих производство вина.
Кстати, собственное название может стать не только предметом гордости, но и источником дохода, при правильном маркетинге.
Тот, кто первый придумает удачное название для привычного и любимого продукта, завоюет рынок и озолотиться.

А під які правові акти заведе?)
То кажете вся справа обвалу ринку бо виробники етикетку не додумались поміняти? :lol: допустим.
Но це не міняє того, що нові правила приводять до збитків для внутрішніх виробників "виноподібних продуктів". Нахіба воно треба?
Banderlog
Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5909869:Shaman"]
----------------------------
Banderlog
а яка нам вигода в авторському праві на назву шампанське?
Ви щось маєте проти зернового спирту? Чи у вас принцип не мішати зерновий з виноградним? :lol:
----------------------------
а без змішування - ніяк? не працює? чи може так дешевше?

Не специалист, но когда-то читал, что в наших условиях винограду не хватает жары, чтобы набрать нужную сахаристость. По-моему, такая же проблема у немцев.
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду.
Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.[/quote]Харківщина теж:)
Faceless
  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.............
Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду.
Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Харківщина теж:)
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине.
Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал.
Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.
ЛАД
