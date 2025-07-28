|
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розглядає можливість змінити своє ключове кліматичне рішення — повну заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року. На тлі економічного спаду, занепокоєнь автовиробників та тиску окремих урядів ЄС дедалі серйозніше обговорює відтермінування переходу на безвуглецевий транспорт.
Дивися повний текст Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Прям такой "Кінець епохи електрокарів", что "дадуть перевагу китайським конкурентам, які вже масово виробляють дешевші електромобілі". Я так понимаю, что статью не читал даже автор.
