|
|
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні десять років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.
Дивися повний текст Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100729
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53
Не всі доживають до такого віку, а хто дожив не кожен дійде до паспортного столу
-
o_lysyukvenbest
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор