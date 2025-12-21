RSS
Українці після 65 років
отримуватимуть паспорти без...

Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53

Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без...

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні десять років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

Дивися повний текст
Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:53

Не всі доживають до такого віку, а хто дожив не кожен дійде до паспортного столу
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10493)
09.01.2026 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
