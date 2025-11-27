|
Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки»...
Додано: Вів 16 гру, 2025 07:47
Пропонуємо до обговорення:
З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».
Дивися повний текст Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки» та «Нацкешбеку» (магазини)
Додано: Вів 16 гру, 2025 07:47
Добрий день я мама одиначка, переоформила малозабезпечену 3 листопада і ще в розрахунку чи мені буде ця виплата. Дякую
