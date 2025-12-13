|
|
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 січ, 2026 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Четвертий квартал 2025 року приніс помітне пожвавлення малого підприємництва в Україні. За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень.
Дивися повний текст Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року: на 40% більше реєстрацій, ніж минулого року (регіони, галузі)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100719
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор