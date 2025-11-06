У багатоквартирних будинках Польщі запровадять...

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
У багатоквартирних будинках планують боротися з практикою опалення квартир за рахунок сусідів. Йдеться про ситуації, коли мешканці перекривають радіатори та користуються теплом, що надходить через стіни, стелі та підлогу з інших квартир. У результаті витрати на опалення зростають для тих, хто повноцінно обігріває своє житло.
Отстающие какие. Только сейчас и только 15%. У нас 50% давно. Для тех, конечно, у кого теплосчётчик на квартиру, но вряд ли и в Польше в доме с колхозным отоплением можно себе закрыть радиатор и получить счёт меньше.
GALeon написав:яким чином будуть платити менше ті, котрі опаляють сусідів, якщо сусід обігрівається за їх рахунок і йому будуть нараховувати ті 15%?
А где написано даже не то, что они будут платить меньше, а то, что хотя бы цель такая ставится? "більш справедливий розподіл витрат" - это очень обтекаемая фраза. Как озвучено, теперь тех, у кого в квартире ниже 20-24 градусов, оштрафуют. Вот и вся справедливость.
тут більше за дотакову плату зверху, а не про штраф
GALeon написав:тут більше за дотакову плату зверху, а не про штраф
А штраф - это и есть "додаткова плата" за нарушение каких-то соглашений. Называть, конечно, можно хоть горшком, но сущность такая. Наши законодатели вообще про деньги не говорят и это называют, что нельзя употребить тепла менее чем:
для споживачів, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії, яка визначається згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
И ХЗ, как это потом в деньги трансформируется. Например, в правилах моего ЖК написано, что во имя исполнения вышеупомянутого закона, если прикрутишь батареи и по счётчику у тебя на кв.м. выйдет меньше, чем половина от среднего по дому, то в счёте быдет стоять эта самая половина. И так и выставляют. Кому идёт дельта сверх оплаты тепла по счётчику в правилах не написано