Додано: Вів 13 січ, 2026 11:19
Пропонуємо до обговорення:
Чимало українців, плануючи покататися на лижах, обирають відпочинок у Буковелі. Однак існують альтернативні напрямки, які мало чим поступаються, а в дечому — навіть перевершують популярний гірськолижний курорт. Йдеться про Драгобрат у Закарпатській області.
Дивися повний текст Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися на лижах
