Іспанія передає Україні
радар: що він бачить у небі

Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі
Чет 15 січ, 2026 11:33

Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі

Пропонуємо до обговорення:
Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї.

Дивися повний текст
Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як довго водії їздять на одному авто в ЄС та Україні...
R2 » Чет 15 січ, 2026 10:21
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 січ, 2026 10:21
alex25747678
Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися...
R2 » Вів 13 січ, 2026 11:19
1 388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 січ, 2026 11:19
valera_po_a
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
R2 » Сер 31 гру, 2025 13:09
2 966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 14:52
sklarslav

