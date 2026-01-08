Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) від компанії Indra Sistemas SA — свого найбільшого виробника зброї.
Дивися повний текст
Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:33
Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Іспанія передає Україні радар: що він бачить у небі
|