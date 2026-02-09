RSS
Зеленський назвав умови, які
повернуть бізнес і людей у села

Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 07:03

Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села

Пропонуємо до обговорення:
Для сталого розвитку українських сіл необхідні спеціальні державні програми, доступні кредитні умови та розвиток інфраструктури, які стимулюватимуть приватний бізнес і сприятимуть поверненню людей до громад.

Дивися повний текст
Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 07:04

Хто же повинен зробити ці умови? Кому це він розповідає?
